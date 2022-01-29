İzmir polisinden torbacı operasyonu: 10 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucunun sokak düzeyli mücadelesine ilişkin etkinliğini arttırdı. Ekipler sokaklarda uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, kalıcı sonuçların alınması, terör örgütü bağlantılı işlenen uyuşturucu faaliyetlerin ve bu yolla elde ettikleri gelirin önlenmesi amacıyla torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak saha ve analiz çalışmaları yapmaya devam ediyor.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir polisi 22 Ocak'ta torbacılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen aramalarda 1 kilo 492 gram kokain, 374 gram esrar-skank, 73 adet ecstasy, 15 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 2 adet şarjör ve 16 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri torbacılara, sokak satıcılarına ve uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.