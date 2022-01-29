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Giriş Tarihi: 29.1.2022 18:42

Kış ortasında kulaç attılar

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kış ortasında kulaç attılar

Muğla Datça’da, 16'ncı Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu bu yıl iklim krizi ve orman yangınlarına dikkat çekmek için yapıldı. Maratonda 149 yüzücü kulaç attı.

Muğla Datça'da, 16'ncı Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu bu yıl iklim krizi ve orman yangınlarına dikkat çekmek için yapıldı. Taşlık Plajı'nda gerçekleştirilen maratona 99 erkek, 50 kadın olmak üzere toplam 149 yüzücü kulaç attı. Maraton bin 550 metre kısa ve 3 bin metre uzun olmak üzere iki parkurda gerçekleştirildi. Maraton, 15 derece hava sıcaklığı, 17 derece deniz suyu sıcaklığında yapıldı.

Datça Açık Deniz Kış Yüzme yarışmasında, bin 500 metre kısa parkur yarışlarında erkeklerde Emre Öztürk, kadınlarda Yonca Şevval Erdem birinci oldu.

16'ncı Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nda dereceye giren yüzücüler ise 'Uzun Parkur' erkekler yarışında birinci Emrah Karaboğa, ikinci Mert Acun, üçüncü Mehmet Zeki Özkol oldu. Kısa Parkur erkekler yarışının birincisi Emre Özturk oldu.

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Kış ortasında kulaç attılar
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