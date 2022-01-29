Konya ve Sivas’ta sağlık çalışanlarına darp

Konya
Şehir Hastanesi'nde görevli 4 sağlık çalışanı, yüksekten düşme nedeniyle gelen bir hastanın yakınları tarafından darp edildi. Alınan bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde yüksekten düşme şikayetiyle Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bir hastanın yakınları, hastaları ile ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanlarıyla tartıştı. Olayda 4 sağlık çalışanı darp edildi. Sağlık çalışanlarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken darp olayına karışan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 3 kişiden Ö.E., tutuklandı, M.Ş. ile K.Ş. serbest bırakıldı.
Sivas
'ta ise Tuzlugöl Aile Sağlığı Merkezi'ne bebek aşısı yaptırmak için gelen bir aile, bebeği muayene etmeden aşı vurduğu gerekçesiyle hemşirelerle tartıştı. Bu sırada muayenehanesinde bulunan Dr. Mehmet Gülsever, aileyi sakinleştirmek için koridora çıktı. Dr. Gülsever aileyi sakinleştirmek isterken saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dr. Gülsever, aileden şikâyetçi oldu.