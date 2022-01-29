Kağıthane
Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların desteğiyle 1.5 yıl gibi kısa bir sürede inşası tamamlanan Nurtepe Mahallesi'ndeki Nişantaşlar Ahmeddin Camii ibadete açıldı. Açılış törenine AK Parti
İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, hayırsever iş insanı Ahmet Karakılınç, Cami Derneği Başkanı Abdullah Sürücü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından vatandaşlar cuma namazını ibadete açılan camide kıldı. 4 kattan oluşan camide aynı anda 750 kişi ibadet edebilecek.