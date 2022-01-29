‘Oğlumun kemiklerini verin, bir mezarı olsun’

Diyarbakır
'da iki yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın, 15 yaşında kaçırılan oğlu Özkan'ın öldüğünü açıklayan terör örgütünden evladının kemiklerini istedi. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan Özkan Aydın, 7 yıl önce, henüz 15 yaşındayken, HDP
'liler tarafından kaçırılarak önce Lice kırsalına ardından da Kuzey Irak'taki PKK kamplarına götürüldü. Terör örgütü, Özkan Aydın'ın Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde öldüğünü duyurdu. İki yıldır Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren baba Süleyman Aydın, "Oğlum daha 15 yaşındayken HDP'liler tarafından kandırılıp dağa kaçırıldı. Oğlumun dirisini istedim vermediniz. Oğlum öldüyse o zaman kemiklerini verin. Bir mezarı olsun. Her gün gözyaşı döküyoruz. Mezarı olsun ki, gidip tutamadığımız yasımızı tutalım. Oğlum dağdayken kardeşi doğdu. İsmini Cumhurbaşkanımız koymuştu. İki yaşına gelen Hamza da evde ağabeyinin ismini sayıklamaya başladı. Evladım öldüyse kemiklerini geri istiyorum" dedi.