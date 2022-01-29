Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa'da sızma girişimi son anda engellendi
Giriş Tarihi: 29.1.2022 13:16

Şanlıurfa'da sızma girişimi son anda engellendi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sızma girişimi son anda engellendi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TERÖRİSTLERE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da sızma girişimi son anda engellendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA