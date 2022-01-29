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Giriş Tarihi: 29.1.2022 22:36 Son Güncelleme: 29.1.2022 22:54

Şanlıurfa'da TIR ile araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da TIR ile araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesinde TIR ile aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Yardımcı Mahallesi yol çatısında meydana geldi.

Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen TIR ile araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis
ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Kazada yaralılardan Zava Al'ın (25) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar İsmail Give (30) ve Salih Yiğit Tekin'in de (45) tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Jandarma Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da TIR ile araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı
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