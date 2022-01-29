Şişli’de korkutan yangın

Yangın, 21.00 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi Aldamga Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Bilinmeyen bir sebeple daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAİRE KULLANILMAZ HALE GELDİ



Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Binada mahsur kalan 1 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Yangında hasar gören daire kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.