Haberler Gündem Haberleri Şişli’de korkutan yangın
Giriş Tarihi: 29.1.2022 22:36 Son Güncelleme: 29.1.2022 22:55

Şişli’de korkutan yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Şişli’de korkutan yangın

Şişli’de 3 katlı binanın 1’incin katında bulunan dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken binada mahsur kalan 1 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangın, 21.00 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi Aldamga Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Bilinmeyen bir sebeple daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAİRE KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Binada mahsur kalan 1 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Yangında hasar gören daire kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şişli’de korkutan yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA