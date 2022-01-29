SON DAKİKA: AK Partili Hamza Dağ: Demek ki Millet İttifakı’nda belli olmayan tek şey Cumhurbaşkanı adayı değilmiş...

Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir Şanlıurfa'da belediyeyi kazandıklarında elektriği çiftçiye ücretsiz vereceklerine ilişkin açıklamalarda bulunduğunu, bu iddiasını da yinelemeye devam ettiğini aktardı. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunmak istediğini vurgulayan Dağ, "Sayın Kılıçdaroğlu, 11 tane büyükşehir belediyesi sizde. Elinizi tutan yok. Bahsettiğiniz elektriği çiftçiye ücretsiz verme işini bu 11 tane büyükşehre yapabilirsiniz. Hatta kendi seçim bölgeniz, benim de seçim bölgem olan İzmir'de buna başlayıp böyle bir işlem yaparsanız, böyle bir tesis ortaya koyup çiftçiye de elektriği ücretsiz verecek olursanız, ben de açılışa katılmaktan memnuniyet duyarım." diye konuştu.

Dağ, Kılıçdaroğlu'nun dün akşam katıldığı bir televizyon programında, Millet İttifakı'nın Meclisteki oturma düzenine yönelik yaptığı açıklamalarla ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Kılıçdaroğlu, dünkü programda vatanseverlikten ısrarla bahsetmiş. Herhalde tezkereye 'hayır' oyu verdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi o günden bugüne kendi tabanından ciddi bir müzayaka yiyor. Bizde zaten bunu Cumhuriyet Halk Partisine oy veren, gönül verenlerde bunu hissediyor, görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisine oy veren, bu memleketin terörle mücadelesindeki tavrını, davranışını, çalışmasını, uğraşını destekleyen Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin tezkereye 'hayır' oyu verdiğindeki tavrını kesinlikle kabul etmediler ve oy verme noktasında dahi farklı bir tercihe yönelme ile karşı karşıya olduklarını bize müteakip defalar ifade etmişlerdir.

Şimdide herhalde benzer tablo, benzer düşünceler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na ulaşmış ki programda ısrarla vatanseverlik üzerine bir vurgu ortaya koyuyor. Anti milli ve anti vatansever politikalar böyle söylemlerle giderilemez. Cumhuriyet Halk Partisinin özellikle terörle mücadelede hükümete nasıl bir davranış biçiminde olduğunu herkes görüyor. İttifak ortaklarının kimler olduğunu da çok net bir şekilde görüyor. Onun için bu lafların, bu sözlerin millet nezdinde bir karşılığı söz konusu değildir."