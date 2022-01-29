Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika Barış Pınarı Bölgesi'nde taciz ateşi açan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2022
Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/xg0zHMqIOY