Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika Barış Pınarı Bölgesi'nde taciz ateşi açan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.