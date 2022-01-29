Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 29.1.2022 11:01 Son Güncelleme: 29.1.2022 11:15

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'nde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı teröristin etkiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika Barış Pınarı Bölgesi'nde taciz ateşi açan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA