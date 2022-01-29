Takside bıçaklanarak öldürülen Nermin Celep son yolculuğuna uğurlandı

Pendik'te şoförlük yapan Ramazan Su (40), evlilik hazırlığı yaptığı Nermin Celep (44) ile akrabasının evinden çıktı ve taksi ile yolculuk yaparken bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Su, daha sonra Celep'i sokak ortasında darbetmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı. Ramazan Su ve Nermin Celep taksiyle bir süre ilerledikten sonra tekrar kavga etmeye başladı. Bu sırada Ramazan Su, elindeki bıçakla Nermin Celep'i taksinin içinde defalarca bıçakladı. Şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçarken, taksi sürücüsü ağır yaralanan kadını hastaneye götürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan Su'yu yakalayarak gözaltına alınırken Nermin Celep hayatını kaybetti.





TAKSİDE ÖLDÜRÜLEN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Pendik'te takside Ramazan Su tarafından bıçaklanarak öldürülen Nermin Celep için ikindi vakti Sülüntepe Mahallesi'ndeki Molla Gürani Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Nermin Celep'in ailesi ve yakınları katıldı. Törende kadının yakınları gözyaşı döktü. Nermin Celep kılınan cenaze namazının ardından Pendik Kurtköy Mezarlığı'na defnedildi.