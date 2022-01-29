THY, Murat Ongun’un iddialarını yalanladı: Kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapanlara itibar etmeyin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler önceden yaptığı uyarılara rağmen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önlemlerde yetersiz kaldı. Kar yağışının etkisini artırmasıyla özel araçlarıyla yola çıkan pek çok vatandaş yolda mahsur kaldı.

Milyonlarca İstanbullu karla mücadele ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sırada İngiliz Büyükelçi ile yemekte buluştu. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un ise Cenevre'de kayak tatilinde olduğu ortaya çıktı.