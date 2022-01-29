Yüzlerce Roman vatandaşı konfederasyonda birleşti

KENDİ KONFEDERASYONLARINI KURDULAR

Binlerce yıllık oluşumun en büyük yapı taşlarından birisi olan, farklı yaşayış tarzları ve kültürleriyle büyük bir medeniyeti barındıran roman vatandaşları, sorunlarına ve yaşadıkları problemlere yanıt alamadıklarını gerekçe göstererek Çanakkale'de konfederasyonlarından ayrılma kararı aldı. Kararın ardından Romanların sevilen yüzü Şahin Şenoklar, yüzlerce roman vatandaşıyla birlikte Çanakkale Roman Dernekleri Konfederasyonu'ndan ayrılarak kendi federasyonlarını kurdu.

BİRLİK ZAMANI

Yedi federasyondan yüzlerce üyeyi tek bir çatı altına toplayarak Çanakkale Roman Dernekleri Konfederasyonu'nu kuran Şahin Şenoklar, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mücadele vereceklerini söyledi.

"Kavga değil birlik beraberlik zamanı" diyen Başkan Şenoklar, "İstanbul'un fethinden sonra hem İstanbul'un hem de Anadolu'nun savunulması amacıyla kurulan kalelerden biri olan Çimenlik Kalesi'nin yapımı sırasında Bulgaristan, Rusya ve Makedonya'dan gelerek Çanakkale'ye göç eden binlerce Roman vatandaşı Fevzipaşa Mahallesi başta olmak üzere Namık Kemal ve Atatürk Mahallesi'ne yerleşti. Şimdi kavgaları, menfaat çatışmalarını bir kenara bırakılarak Romanları birleşmeye, bir çatıda toplanmaya davet ediyoruz" dedi.

GENEL BAŞKANLIK TANIMA KARARI ALDI

Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanlığı, yeni kurulan ve kısa sürede binlerce üyeye ulaşan Çanakkale'deki konfederasyonu tanıma kararı aldı. Çanakkale Roman Dernekleri Konfederasyonu'nun açılışını sosyal medya sitesinden paylaşan genel başkanlık, Konfederasyona tebrik mesajı da gönderdi.

"TÜRKİYE İBARESİ KULLANILAMAZ"

Romanlar Konfederasyonu Genel Merkezi olarak yeni kurulan konfederasyonu tanıma kararı aldıkları açıklayan Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, " Dernekler, federasyon ve konfederasyonlar Dernekler yönetmeliğine tabidir. Bunun çizgileri de, kanunlarca belirlenmiştir. Bir kişinin kurduğu konfederasyonun başına "Türkiye" ibaresini koyması ancak Bakanlar Kurulu kararıyla mümkündür. Ve bu süreç İçişleri Bakanlığı'na tabidir. "Türkiye Roman Dernekleri Konfederasyonu" diyerek isme ciddi anlamlar yüklemek yanlış olur. Kaldı ki Bakanlar Kurulu'nun aldığı böyle bir karar yok. Romanlar bu şekilde temsil edilmemeli. Bu anlam karmaşası biran önce giderilmeli" dedi.