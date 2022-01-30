BASIN ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dünkü Resmi Gazete
'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan genelgede, dijitalleşme çağında kitle iletişim araçlarının sunduğu imkânlardan en iyi şekilde yararlanılmasını temin etmek ve olası zararlı etkilerinden korunmak için gerekli tedbirleri almanın elzem hale geldiği belirtildi. Genelgede, "Toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak" ifadeleri yer aldı. Genelgede, yayınlarda birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlara dikkat çekilerek, "Çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak, aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek" denildi.