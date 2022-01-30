AK Partili Dağ: Yine kirli bir kurgu başlatıldı! Çocukları istismar edenler pedagojiden en son bahsedecek insanlardır

Trabzon'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mikrofondan konuşma yapan bir çocuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklama yapmıştı. Konuyla ilgili birçok paylaşım yapılırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Dağ şu ifadelere yer verdi:

"Spontane gelişen bir olayla alakalı yine kirli bir kurgu başlatıldı. Bahsi geçen küçük çocuk, Sn. Cumhurbaşkanımızın yanına gelmek için uzunca bir süre ağlıyor. Bunu fark eden Cumhurbaşkanımız çocuğu sahneye aldırıyor ve derdini dinliyor.

Kendi ideolojik yaklaşım veya siyasal tercihleri olduğunda çocukları 'Planlı ve stratejik' şekilde kullanarak istismar edenlerin, bir çocuğun 'Plansız ve öğretilmeden' sarf ettiği sözler için manipülasyon düğmesine basması, çaresizlik ve acizliktir. Milyonların önünde meclis kürsüsünden el hareketi çekenler, şehit yakınlarına küfredip hiçbir şey olmamış gibi siyasete devam edenler pedagojiden bahsedecek en son insanlardır.

Cumhurbaşkanımız ve bizler, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu gibi kirli siyasi kampanyalara alet etmiyor; onların beklentilerine cevap vermekten ve onlara her zaman ahlâkı, iyiliği ve vatan sevgisini aşılamaya çalışmaktan başka bir şey yapmıyoruz."