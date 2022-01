Başkan Erdoğan: Bay Kemal’in hayatı yalan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon 'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.Trabzon'da bir kez daha sizlerle kucaklaşmaktan hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Trabzonluyla bugüne kadar aramıza kimseyi sokmadık bundan sonra da sokmayız.Karadeniz'in yıldız şehri Trabzon yürürse tüm Türkiye yürür. İşte bunun için 20 yıldır ülkemizin 80 vilayeti ile birlikte Trabzon'u da hak ettiği eserlere hizmetlere yatırımlara kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz.Bugünde toplam değeri 2 milyar lirayı geçen 95 kalem eserin açılışını yapmak üzere sizlerle bir aradayız.Bu yatırımlarla eğitimde, sağlıkta, spor salonundan pansiyona kadar pek çok yatırımın resmi açışını bugün burada yapıyoruz.Yapımı tamamlanan Akyazı Yavuz Selim Stadı'nın birinci etap tribünün Şenol Güneş Stadı içindeki 1500 kişilik betonarme tribünün ve futbol sahalarının çeşitli içlelerdeki spor salonları ve sahaların gençlik merkezleri 3 ayrı öğrenci yurdunun resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.

Ulaştırmada 443 milyon liralık bir yatırımla inşa edilen yolları buradan resmen hizmete alıyoruz.

Sizin gibi milletim olduktan sonra Allah'ın izniyle dünya ile de başa çıkarız.



"TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRDİK"



Tonya belediyemiz bir güneş santrali kurdu, Canikdere şelalesi peyzaj çalışmalarını bitirdi. Arsin Belediyemiz cadde yapımı ve düzenlemesi, ilçe belediyelerimizin tüm eser ve hizmetlerini de buradan yapıyoruz. Trabzon'a belediyelerimiz ve bakanlıklarımız vasıtasıyla kazandırdığımız bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Biz Ferhat'ız, siz Şirin'sizniz. Dağları dele dele biz Şirin'e kavuştuk. CHP'nin başındaki zat da kurduğu ittifakla etrafına topladığı kifayetsizle olaya bakıyor. Bunlarla el ele kol kola dolaşanlara benim milletim yürü der mi. Şimdi Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te artık teröristler var mı? Hepsinin inlerine girdik mi? İnşallah tek bir terörist kalmayana kadar devam edeceğiz.

"BAY KEMAL HANİ NAMUS HANİ ŞEREF?"

CHP'nin başındaki zat, kiminle yan yana terör örgütü ile yan yana. PKK bir terör örgütü, onun Meclis'teki uzantısı da malum. En kritik yerleri terör örgütleriyle irtibatlı kişilere belediye makamında iş verdiler. 44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine teröristleri doldurdular. Bunlar seçimden önce kimsenin ekmeğiyle oynamayacakları için namus sözü vermişlerdi. Bay Kemal hani namus hani şeref?

Bunlar her fırsatta ülkelerini yabancılara şikayet etmediler mi? Bunlar Batı'dan talimat alırlar. Bunların ülkeye hizmet etme gibi bir dertleri yok! Bunların sözleri gibi hayatları da yalan!



"CHP OMURGASIZLIĞININ BİR BAŞKA ÖRNEĞİNİ BULAMAZSINIZ"



Çünkü adamın hayatı yalan, yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bununki yatsıyı bile bulmadı. Bay Kemal cambaz ve yalan! Ben de diyorum ki artık benim hemşehrilerim bu adamın yalanlarına prim vermeyecekler. Türkiye için yazılan senaryolarda kendilerine verilen rolü oynamak. Bunların ellerine tutuşturulan her kağıt parçasını rezil olacaklarını bile bile sallamazlardı. Yalan olduğu defalarca ifade edilmiş iftiraları tekrarlayıp durmazlardı. Açtığım davalarım hepsini kazanıyorum çünkü yalancı. Türkiye siyasetinde CHP'nin sergilediği omurgasızlığın bir başka örneğini bulamazsınız.



"BAY KEMAL'iN HAYATI YALAN"



Kime çalışıyordu bunlar? CHP'ye. Bay Kemal yalanı bunlardan öğrendi. Geçen akşam yine çıkmış benim televizyon programım var. Aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bir ihale yapmışız, bu ihalede de 5'li çete diyor müteahhit firmalara… Bu firmalara 3 kat fazlasına verdiğimizi söylüyor. Ben ihalelere imza atmam... Bay Kemal yalancılığını ispat etti. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey'e 'Çık ve bunun dersini ver' dedim. Adil kardeşim çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi. Çünkü adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunun yatsıya kadar bile yanmadı. Cambaz. Hayatı yalan. Benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek.

Açtığım davaların hepsini kazanıyorum. Eğer böyle olmasaydı, yüzlerine karşı her türlü hakaretleri edenleri zoraki baş tacı etmezlerdi. Hep söylediğimiz gibi ülkemizi her alanda geliştirdik, sadece muhalefetin kalitesini ve kalibresini yükseltemedik. Bunun için de 20 yıllık hükümetlerimiz döneminde hep kendimizle yarıştık. Çıtayı hep yukarı taşıdık. Her alanda bunu yaptık.



CHP'YE ELEKTRİK VE YOL MESAJI

Biz ülkemizin sağlık alt yapısını gelişmiş ülkelerin bile ötesine geçirdik. Onlar çok daha ilerisini teklif etmeliydi. Bakıyorum bizim yaptığımız şehir hastanelerinin yolunu bile yapamıyorlar. Verdikleri söz var. 'Şanlıurfa Belediyesi'ni önümüzdeki seçimde bize verin, biz elektriği bedava vereceğiz' diyor. Bay Kemal, Muğla Belediyesi sende. Muğlalı çiftçimize ver bakalım bedava elektrik. Aydın sende, Antalya sende. Hadi ver bakalım ücretsiz. Dürüst ol dürüst. Senin elini tutan mı var? Elektriğin üretim merkezi yönetimde. Adam bunu dahi bilmiyor. Bu denli cahil. Hayat geçirdiğimiz projelerin finansman modelini bile kavrayamadıkları için hala tamamlanan yatırımların hikmetini çözmekten acizler.