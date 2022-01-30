Beyaz perdelik "Kopya" düzeneği

İstanbul'da 5 şüpheli, ehliyet sınavını geçebilmek için beyaz perdeyi aratmayacak bir kopya düzeneğine imza attı. Irak uyruklu R.H.K. ve V.K.'nın gizli kameralar kullanarak sınav yerine yakın bulunan 3 arkadaşına soruları ilettiği ve aynı yolla cevapları aldığı ortaya çıktı. Kopya ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri siber düzenekle kopya çeken 5 şüpheliyi gözaltına aldı, düzenekte kullanılan cihazlara ise el koydu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.



"Pes" dedirten olay Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde yer alan bir ortaokulda cumartesi günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre Irak uyruklu R.H.K. ve V.K., ehliyet sınavını geçebilmek için arkadaşları M.F.G., R.G. ve B.K. ile ilginç bir yola başvurdu. İki ayrı araçlara binen M.F.G., R.G. ve B.K., sınava girecek arkadaşlarına yardım edebilmek sınav yeri yakınına park etti. Bu esnada gizli kameralarla sınava giren R.H.K. ve V.K. ise sınav sorularını anbean araçta bekleyen arkadaşlarına iletti. Kameralardan aldıkları görüntüleri araç içerisindeki tabletlerden takip eden M.F.G., R.G. ve B.K., soruların doğru yanıtlarını internetten bularak sınavdaki arkadaşlarına söyledi.



Gizli kulak içi kulaklıklardan gelen yanıtlarla soruları cevaplayan R.H.K. ve V.K.'nın siber planı, durumun fark edilmesiyle suya düştü. Kopya çekildiği yönünde ihbar alan polis ekipleri, okul çevresinde yaptıkları arama çalışmalarında, şüpheli hareketlerde bulunduğunu tespit ettiği M.F.G., R.G. ve B.K.'nın araçlarında arama yaptı. Online şekilde sınavların cevaplarını uçurduğu anda suçüstü yakalanan M.F.G., R.G. ve B.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sınavdaki R.H.K. ve V.K., soruların tamamını yanıtlayamadan sınav esnasında suç aletleriyle birlikte yakalandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Üzerlerinden 2 görüntü ve ses aktarma düzeneği, gizli kulakiçi kulaklıklar, sim kartlar ve internet sağlayıcıları çıkan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyede serbest bırakıldı.