Cansız bedeni eski hastane binası önünde bulunmuştu! Şevval’in annesinden olayın seyrini değiştiren iddia

Acılı baba Uğur Kutlu ise kızının hakkını aramak istediğini ve hiçbir şeyin gizli kalmamasını istediğini belirterek, şüpheli gördükleri çok şeylerinin olduğunu aktardı.

"KOMŞULARI 2 AYLIK EVLİSİN YAPMAYIN DİYE SÖYLEMİŞ"

Kocası tarafından kızlarının kolundan sürüklenerek dışarı atıldığını komşusundan öğrendiklerini dile getiren baba Kutlu, "Ben damadımı aradım ulaşamadım. Eşim bir taraftan arıyor, ben bir taraftan arıyorum. Sonra eşimin telefonuna cevap veriyor. Ufak bir tartışma yaşadık. Arıyor 'ben size haber edeceğim' diyor ve bir daha da ulaşamadık. Daha sonra biz tabi bunun üzerine ben iş yerinden geldim eşimi oğlumu aldım direk yola çıktım. Kapıyı çaldık kimse yok, oradan komşuları çıktı. Çok gürültülü büyük bir tartışma yaşadıklarını ve kızımızı kolundan tutup sürükleyerek dışarı attığını, müdahale etmeye çalıştığını 'yapmayın yeni evlisiniz daha 2 aylık evlisiniz böyle şeyler yapmayın' diye söylemişler. Kızım gitmiş peşinden de damadım da gitmiş. Biz bu şekilde öğrendik" şeklinde konuştu.

"BİR BAYAN KOLUNDAN TUTULUP KAPIYA ATILAMAZ"

Olayın üstü kapalı kalmasını istemediklerini anlatan baba Kutlu, "Araştırılsın istiyoruz. İhmal, kusur ne varsa. Burada uyuşmayan zaman dilimleri var. Onların ifadesi ufak bir tartışma bizim duyduklarımız şiddetli bir kavga. Kızım metruk binaya gidiyor atladığı söyleniyor. Ben ona da inanmıyorum. Burada büyük bir şiddet var. Büyük bir yanlış var. Bir bayan kolundan tutulup kapıya atılmaz" şeklinde konuştu.