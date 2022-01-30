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Giriş Tarihi: 30.1.2022 23:39

Elektrik akımına kapılan Küçük kız ağır yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Elektrik akımına kapılan Küçük kız ağır yaralandı

Şanlıurfa'da evinde oynarken elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki bir çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Halfeti ilçesine bağlı Karaotlak Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, evlerinde oyun oynayan 12 yaşındaki Zeynep B. henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Küçük kızın hareketsiz halini gören ailesi hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Zeynep B.'yi ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırdı Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

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Elektrik akımına kapılan Küçük kız ağır yaralandı
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