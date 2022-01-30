Elektrik akımına kapılan Küçük kız ağır yaralandı

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki bir çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Halfeti ilçesine bağlı Karaotlak Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, evlerinde oyun oynayan 12 yaşındaki Zeynep B. henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Küçük kızın hareketsiz halini gören ailesi hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Zeynep B.'yi ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırdı Polis olayla ilgili soruşturma başlattı