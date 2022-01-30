Hiçbir hesap bu tatlısu siyasetçilerini kurtaramayacak

Başkan Erdoğan'ın Giresun
'daki son durağı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı oldu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Millet İttifakı
'nın günlerdir çözemediği oturma düzeni konusuna göndermede bulundu: Türkiye ekonomiden terörle mücadeleye tarihinin en kritik mücadelelerini veriyor. Muhalefetin gündemi ise kimin hangi düzende oturacağı? Boy sırası mı, yoksa kim AK Parti
karşısında daha çok seçim kaybetmiş ona göre mi oturacaklar bir türlü karar veremiyorlar. Bunların millete hizmet ve eser kazandırmak gibi bir düşünceleri yok, halleri içler acısı. Biz kışa, kara, soğuğa, sıcağa aldırmadan hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Kendi ülkelerini Batılı büyükelçilere şikâyet edecek kadar küçüldüler, milli haysiyetini kaybettiler. Sorsan Atatürk
'ün partisiyiz derler, bölücü örgütün güdümündeki partiyle yürümekten çekinmezler. Korkaklık, beceriksizlik, müfterilik dışında hiçbir özellikleri yok. Bu tabloyu bizim gibi milletimiz de çok iyi görüyor. Bu tatlısu siyasetçilerine yüz vermiyor. Hiçbir hesap bunları kurtaramayacak. Biz ise kışa, kara, soğuğa, sıcağa aldırmadan hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Muhalefetin çapsızlığını ortaya koyacağız.
FAİZİ İNDİRİYORUZ ENFLASYON DA DÜŞECEK
GEÇİIĞİMİZ aralık ayının 20'sine kadar döviz kurunda yaşanan suni dalgalanmanın önünü nasıl kestiğimizi biliyorsunuz. Enflasyonun sizlerin üzerinde ciddi bir yük haline dönüştüğünü biliyoruz, görüyoruz. Tekrar ediyorum, faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek, daha düşecek. Asgari ücrette verdiğimiz sözü tuttuk mu? Tuttuk. Memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanlarımızın gelirlerine yaptığımız yüksek zamlarla insanımızı enflasyona ezdirmedik.