Kayıplara karıştı

TERÖRIST
sevgilisi Volkan Bora
ile Kandil'de fotoğrafları ortaya çıkan HDP milletvekili Semra Güzel
ortadan kayboldu. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu
'na hakkındaki fezleke ile ilgili yazılı savunma yapmayan Güzel'in yarın sözlü savunmasını yapmak için Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hazırlık komisyonunun, savunma için çağrı tebligatını kendisine ulaştıramadığı, tebligatı bu nedenle sekretaryasına yaptığı öğrenildi. Siyasi kulislerde herkes 'Güzel bir yerlere gitmiş olabilir mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Bu arada Güzel'le ilgili hazırlanan dosyada, ifadesine yer verilen gizli tanığın beyanlarına göre, Güzel'in örgütün dağ kadrosunda yer aldığı anlatılyor.
İL BAŞKANI GÖZALTINDA
Güzel'le ilgili, Diyarbakır
'da "Örgüt elebaşına saygı duruşunda bulunulmasına" ilişkin de soruşturma açıldı. Aynı soruşturmada Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez
gözaltına alındı. Hüseyin KAÇAR /
SABAH