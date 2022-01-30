PTT Personel Alımı Ne Zaman? PTT Personel Alımı İş Başvurusu Nasıl Yapılır, Şartlar Neler?

Geçtiğimiz yıl iddia edilen PTT personel alımının 2021 yılına yansıyacağı düşünülüyor. Her yıl yapılan personel alımının bazı şartları doğrultusunda adaylar, kurumun personel almak için uyguladıkları yöntemlere göre sınava alınacaklar. Ancak kurumun pandemi süreci sebebiyle alımlarını bir süreliğine ertelemesi üzerine PTT memur alımı ilanlarının 2021 ilkbahar dönemine erteleneceği iddia ediliyor. Bu süreçte PTT personel alımı başvurularını kaçırmak istemeyenler PTT iş ilanlarını yakından takip etmek istiyor. Peki, PTT iş başvurusu nasıl yapılır? PTT 2021 personel alımı başvuruları ne zaman? İşte bu gibi tüm sorularınızın yanıtları ile sizlerleyiz…

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT BAŞVURU FORMU

PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.

PTT PERSONEL ALIMI VE İŞ İLANLARI

Açık olan tüm pozisyonlar ve gerek görülen tüm departmanlara personel alımı yapan PTT şirketi, personel alacağı yönünde duyurularını Ptt.gov.tr adresi üzerinden sürdürmektedir. Aynı zamanda öğrenciler için staj imkanı sunan PTT kargo son duyurularına göre Staj Seferberliği Projesi ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurularını da kabul etmektedir.

PTT YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?

PTT yazılı sınavda vatandaşlar hangi konular ve ne tür sorularla karşılaşacağını merak ediyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin detaylar şöyle;