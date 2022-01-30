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Giriş Tarihi: 30.1.2022 22:26

Sağlık ekipleri küçük Serhat için karlı yolları aştı

Sağlık ekipleri küçük Serhat için karlı yolları aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da 4 aylık bebek için karla kaplı yolları açarak seferber olan sağlık ekiplerini paylaştı.

Bakan Koca, Diyarbakır'da yolları kar yağışı nedeniyle kapalı olan bir mahallede rahatsızlanan 4 aylık bebek için seferber olan sağlık ekiplerinin fotoğrafını paylaştı. Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Diyarbakır'da, kar yağışı nedeniyle yolları kapalı bir mahalle… Bir aile 4 aylık bebekleri Serhat için ambulans talebinde bulundu. Belediye ekiplerince yollar hızlıca açıldı. İlk müdahalesi evde yapılan bebek, Hani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geçmiş olsun Serhat bebek!" notunu ekledi.

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Sağlık ekipleri küçük Serhat için karlı yolları aştı
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