Şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte açılışa katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesince kentte inşa edilen Balkan Dernekleri Yerleşkesi açılışına katıldı.
Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekillerin yanı sıra İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da eşlik etti.
İYİ Parti'den yeni skandal! Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti | Video
ŞEHİT AĞABEYİNE KÜFÜR ETMİŞTİ
Kasım ayında gerçekleştirdiği Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyine küfreden Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmiş ve bu olayın ardından uzun süre ortalıkta gözükmemişti.
Kılıçdaroğlu ise Türkkan'ı savunarak şehit ağabeyinin 'provokatör' olduğunu öne sürmüştü.TÜRGEV, KADEM ve Gülşen Özer'den Lütfü Türkkan tepkisi: Korkunç bir ikiyüzlülük, karaktersizlik Şehit ağabeyine çirkin sözler söyleyen Meral Akşener’e tepkiler çığ gibi! AK Partili kadın vekillerden, küfürbaz Lütfü Türkkan’a tepki Şehit yakını harekete geçti! İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu Eren Bülbül’ün annesinden Meral Akşener ve Lütfü Türkkan’a tepki: Yazıklar olsun