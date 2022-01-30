Son dakika! Başkan Erdoğan’dan muhalefete: İktidara giden yolu yabancı devlet kapısında arıyorlar

Son dakika haberleri... Önceki saatlerde kentte toplu açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ardından Trabzon'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.
"GEÇMİŞİN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"
Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırarak, ülkemizi güçlendirerek, geçmişimizin emanetine sahip çıkıyoruz" dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
Dün Giresun'daydık. İnşasını tamamladığımız afet konutlarını, iş yerlerini Giresunlu kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi sel felaketinin yaralarını en kısa sürede sarmayı başardık.
"KUTLU YOLCULUKTA 20 YILDIR YÜRÜYORUZ"
Çıktığımız kutlu yolculukta 20 yıldır kararlılıkla yürüyoruz. Türkiye'yi dev yatırım hamleleriyle buluşturmaya devam ediyoruz.
İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tuttuk.
Son Dakika: Başkan Erdoğan Trabzon'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu | Video
"BİZ 'TÜRKİYE' DERDİNDEYKEN ONLAR YABANCI ELÇİLERE MEKTUP YAZIYOR"
Muhalefete seslenen Erdoğan "Sadece istismar etmenin, çamur atmanın peşindeler. AK Parti'nin ulaştığı seviyeye muhalefetin hayalleri bile yetmiyor. Yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazıyorlar. Kimin nereye, nasıl oturacağı kavgası veriyorlar." dedi.
CHP'li belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık hat safhaya çıkmışken asılsız iddialarla yatırımlarımızı engellemeye çalışıyorlar.
Sizler de görüyorsunuz muhalefetin ülkenin sıkıntılarına çözüm bulmak gibi bir niyeti yok. AK Parti'nin ulaştığı seviyelere, muhalefetin ne hayalleri ne de vizyonu ulaşabilir. Biz proje üretirken, icraat yaparken onlar sadece iftira peşinde koşarak yalan saçıyor. Biz icraat yaparken, onlar sadece iftira peşinde koşuyor. Ellerine tutuşturulan kağıdı belge zannediyorlar.
Biz bunların yalanlarını mahkeme salonlarında çürütmekten bıktık. Ama onlar rezil olmaktan hiç usanmadılar. Siyasete yalan bulaştırma hastalığından kendilerine bir türlü kurtaramadılar.
"DEMOKRASİMİZ ADINA ÇOK TEHLİKELİ"
İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz.
Avukatlarımız aracılığıyla hukuki yollara başvurduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi siyasi çıkarlarını ülkenin üzerinde gören bir anlayışı kabul etmiyoruz. Özellikle iktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını çok tehlikeli buluyoruz.
Milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için görevlendirilen büyükelçilerin muhalefetçe arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim.
"BATI'DA NE VARSA DOĞU'DA DA O OLSUN"
Batıda ne varsa doğuda da o olsun istiyoruz. 84 milyonun hepsi aynı standarda kavuşsun diye çalışıyoruz.
Açılışını yaptığımız toplam yatırım bedeli 2 milyar 309 milyon lirayı bulan eserlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Bakanlıklarımızı, bakan arkadaşlarımızı, belediyelerimizi, bu yatırımlarda emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum.
Son 19 yılda Trabzon'a toplam 45 milyar tutarında yatırım yaptık. Trabzon için 10 sağlık tesisi projemiz daha bulunuyor. Şehrimizde 4 Millet Bahçesi projemiz var. Bir müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum.
TRABZON'A MÜJDE
Trabzonsporluların tek yürek olduğu Avni Aker stadının bulunduğu arazideki Millet Bahçesi'nin ikinci etabında tarihi bir proje hayata geçiyor. Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz. 410 metrekarelik müze ve sergi alanı, 4 boyutlu salonu olacak. Trabzonspor'un tarihi başarıları 4 boyutlu olarak gösterilecek.
Biz gönülleri fethetmek ve gönüllerde taht kurmak için çalışan bir kadroyuz. Siyasetimiz 84 milyonun her bir ferdinin ebedi ve ezeli kardeşliği üzerine kuruludur.