Son dakika! Başkan Erdoğan’dan muhalefete: İktidara giden yolu yabancı devlet kapısında arıyorlar

"DEMOKRASİMİZ ADINA ÇOK TEHLİKELİ"

İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz.

Avukatlarımız aracılığıyla hukuki yollara başvurduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi siyasi çıkarlarını ülkenin üzerinde gören bir anlayışı kabul etmiyoruz. Özellikle iktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını çok tehlikeli buluyoruz.

Milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için görevlendirilen büyükelçilerin muhalefetçe arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim.

"BATI'DA NE VARSA DOĞU'DA DA O OLSUN"

Batıda ne varsa doğuda da o olsun istiyoruz. 84 milyonun hepsi aynı standarda kavuşsun diye çalışıyoruz.

Açılışını yaptığımız toplam yatırım bedeli 2 milyar 309 milyon lirayı bulan eserlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Bakanlıklarımızı, bakan arkadaşlarımızı, belediyelerimizi, bu yatırımlarda emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum.

Son 19 yılda Trabzon'a toplam 45 milyar tutarında yatırım yaptık. Trabzon için 10 sağlık tesisi projemiz daha bulunuyor. Şehrimizde 4 Millet Bahçesi projemiz var. Bir müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

TRABZON'A MÜJDE

Trabzonsporluların tek yürek olduğu Avni Aker stadının bulunduğu arazideki Millet Bahçesi'nin ikinci etabında tarihi bir proje hayata geçiyor. Trabzonspor Zaman Tüneli'ni kuruyoruz. 410 metrekarelik müze ve sergi alanı, 4 boyutlu salonu olacak. Trabzonspor'un tarihi başarıları 4 boyutlu olarak gösterilecek.

Biz gönülleri fethetmek ve gönüllerde taht kurmak için çalışan bir kadroyuz. Siyasetimiz 84 milyonun her bir ferdinin ebedi ve ezeli kardeşliği üzerine kuruludur.