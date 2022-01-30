Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İmamoğlu'nun 'BALIK' pervasızlığı tam gaz: İngiliz elçiyle lezzet konuşmuş!
Giriş Tarihi: 30.1.2022 11:32 Son Güncelleme: 30.1.2022 11:40

Son dakika | İmamoğlu'nun 'BALIK' pervasızlığı tam gaz: İngiliz elçiyle lezzet konuşmuş!

Son dakika | İmamoğlu’nun ’BALIK’ pervasızlığı tam gaz: İngiliz elçiyle lezzet konuşmuş!

Son dakika haberler: İstanbul'u günlerce kara esir eden başarısız afet yönetimi ve üzerine o sırada ingiliz diplomatla lüks bir restoranda yemekte olmasıyla gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Tepkiler umrumda değil" sözlerinin ardından bir skandal ifade daha kullandı. İmamoğlu kar esaretinin tavan yaptığı dakikalarda İngiliz sefirle 'LEZZET' konuşuyormuş! İşte detaylar

Son dakika: İstanbul'da yoğun kar yağışı sırasında bir balıkçıda İngiliz büyükelçi ve ailesi ile yemek yediği ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklamalar geldi. Daha önce 'Tepkiler umrumda değil' diyen İBB Başkanı bu kez de İstanbul'da binlerce insan dondurucu soğukta yollarda mahsurken ne konuştuğuna ilişkin pervasız açıklamalarda bulundu.

"TEDBİRLERİMİZİ ALMIŞTIK" (!)

İmamoğlu eleştirilen yemek konusunda kendisini savundu ve "O kara rağmen bir gün önce İngiltere Büyükelçisi ve karısı Ankara'dan gelmiş. Biz de karla mücadeleye karşı gereken tedbirlerimizi almıştık. Tabi çok kronik bir duruma gelmemişken bu kararı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP medyasından Sözcü'ye konuşan İmamoğlu o masada neler konuşulduğuna ilişkin soruya ise şöyle cevap verdi;

"Görüşme içeriğiyle ilgili savsatalar yapıldı. Yani İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı, İngiliz büyükelçisiyle, eşiyle görüşecek, yanında her ikisinin danışmanı olacak, iki tane tercüman olacak, bu ortam da ne konuşulabilir ki? Şehir konuşulur, şehirler konuşulur, ülkeler arasındaki diyalog konuşulur, ülkeler arasındaki diyalogdan İstanbul kenti nasıl daha faydalanılır konuşulur.

Tatbikî sohbetin içine balığın lezzetli olup olmadığı girer, mutfak konuşulur, kadınların olduğu yerde elbette ki kadınlar konuşulur; bunlar konuşulur başka ne olacak? Yani öyle bir yerde diplomasi yemeği yiyorsunuz ki yan masanızda bir aile, arka masanızda bir aile oturuyor. Biz gizli kapılar ardında bir şey yapmadık ki çok özel manalar yüklenilsin bu işe."

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Son dakika | İmamoğlu'nun 'BALIK' pervasızlığı tam gaz: İngiliz elçiyle lezzet konuşmuş!
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