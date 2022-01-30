Yılmaz Özdil’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler

"KENDİ GARANTİ GÖRDÜKLERİ ADAMLARI ORALARA KOYUYORLAR"

Bu tip konuşmaları yaptığı zaman kendisine CHP tarafından tepki gösterildiğini de aktaran Özdil, "Ben bunu söylüyorum bana kızıyorlar. Ben İzmir çocuğuyum. İzmir'de öyle milletvekilleri var, taksi kullanmadan Basın Sitesi'nden Bozyaka'ya gidemez. Ama İzmir milletvekili. Nasıl olacak? Kendi garanti gördükleri adamları oralara koyuyorlar." dedi.