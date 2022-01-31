53 operasyonda 87 kişi gözaltına alındı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, son bir haftada düzenlenen operasyonlara ait rakamlar, Kocaeli Valiliği tarafından kamuoyuna açıklandı. Yapılan açıklamada 24 Ocak ile 31 Ocak arasında toplam 53 ayrı operasyon ve çalışmada 87 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 14'nün tutuklandığı öğrenildi.

76 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen 48 ayrı operasyon ve çalışmada, 76 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 62'sinin ifadeleri alınması sonrası, 1 kişinin ise mahkemeden adli kontrol ile kararı ile serbest kaldığı öğrenildi. 13 kişinin ise sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandığı ifade edildi.Emniyetin operasyon ve uygulamalarında ise 98.422 gram eroin, 397 gram Esrar, 9 gram Bonzai, 139 gram Metamfetamin, 1 gram Kokain, 28 sentetik hap,1 tabanca, 8 fişek 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 290 TL para ele geçirildi.

JANDARMA'DAN 5 OPERASYON

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen 5 farklı çalışmada 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi, hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest kalırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Jandarmanın operasyon ve çalışmalarında ise 11 gram Esrar, 49 Metamfetamin ile 18 gram Skunk ele geçirildiği öğrenildi.