AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Partisi Kılıçdaroğlu’nun görüntüsünü servis etti

Bence burada temel bir etik sorun var. Birincisi, sayın genel başkanın istediği otelde kalma hürriyeti var. Hiçbir sorun yok. Kişisel tercihidir. Halkımız o kişisel tercihe karşı nasıl bir refleks gösterecekse gösterir.

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Ben ona bir şey diyemem. Siz o fotoğrafı biraz önce mutfakla beraber ikili olarak verdiniz. Hayatınızın mutfakta geçtiğini anlatıp böyle bir otelde kalırsanız, o zaman bu kamuoyu vicdanını zedeler. Yaşadığınız gibi görünmeniz, göründüğünüz gibi yaşamanız bizim temel ilkelerimizden birisidir. Bu fotoğrafta en temel etik sorunlardan biri bu.