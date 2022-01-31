“Alçaksınız” sözlerinin ardından CHP’li Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunuldu

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Trabzon'daki açılış programının ardından sosyal medya hesabından, "Dayanamıyorum. O evlat hariç oradaki her biriniz alçaksınız" paylaşımında bulundu.

O sözlerin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti ve Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, "15 yaşındaki çocukların PKK tarafından dağa kaçırılmasına, Eren Bülbül'ün katillerine ses çıkaramayıp; Trabzon'daki açılış programına katılanlar için "hepiniz alçaksınız" diyerek, şecaat arz ederken sirkatin söyleyen Engin Özkoç hakkında, suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

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