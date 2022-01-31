Bakan Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla ortak basın toplantısı yaptı

"KÖRFEZ BÖLGELERİNDEKİ YAKINLAŞMALARDAN BİZ MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Salman Bin Hamad Al Khalifa ile görüşmesine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bugün Veliaht Prens Başbakan'la da bir araya geldik. Başbakan Salman'la bir araya geldiğimiz zaman ülkenin ekonomik vizyonu hakkında da önemli bilgi sahibi olduk. Bu vizyon çerçevesinde Türkiye olarak firmalarımızla birlikte elimizden gelen desteği vereceğimizi söylemek isterim. Tabii savunma sanayinden sağlık ve çevreye kadar iş birliği imkanlarımız mevcut. Bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tabii bölgesel konuları da değerlendirdik. Bu bölgenin ve bölgemizin istikrarı ve huzuru en büyük temennimiz. Bu alanlarda Körfez bölgelerindeki yakınlaşmalardan biz memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.