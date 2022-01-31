SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan 15 bin öğretmen atama töreninde yüz yüze eğitim açıklaması

"MEVCUT ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 73'ÜNÜ BİZ ATADIK"

Salgın döneminde Türkiye sadece sağlıkta değil eğitime erişim konusunda da öne çıkmış, diğer ülkelere fark atmıştır. Öğretmen alımlarında kesintiye gidilirken, biz alımlarımızı sürdürdük. Bugün 15 bin öğretmen ataması ile 19 yılda 729 bin 487 öğretmenimizin atamasını yapmış oluyoruz. Mevcut öğretmenlerimizin yüzde 73'ü bizim dönemimizde atandı. Yüzde 63'ü 40 yaş altında. Dinamik bir eğitim ordusuna sahibiz.

Öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Avrupa'da öğretmenler raporuna göre; Avrupa'da öğretmenlere zorunlu ders saatinin en düşük olduğu ülke de Türkiye'dir.

"4 MİLYAR ADEDE YAKIN KİTAP ÜCRETSİZ DAĞITILDI"

Çocuklarımızın eğitime erişimini artırmak amacı ile attığımız en önemli adımlardan biri ders kitaplarımızı ücretsiz dağıtımıdır. Biz bu konudan çok çektik gençler. Kitapları değil, defterleri bile alamazdık. Siz teksir notları nedir bilir misiniz? Teksir notlarını para ile almak isterdik, ağabeylerimiz nazlanır vermek istemezdi. O teksir notları mürekkep ile her yeri berbat olmuş haldeydi. Biz bunları çektik dedik, kuşe kağıda kitaplarımızı hazırladık ve sıraların üzerine koyduk. İstedik ki, bizim çektiğimiz çileyi yeni nesil çekmesin. Çocuklarımız okula geldiğinde o öğretim yılında okuyacakları kitaplar sıralarının üzerinde olsun. 4 milyar adede yakın kitabı ücretsiz dağıtmanın gururunu yaşıyoruz.

Kritik bir adım daha attık yardımcı kaynak kitaplarını da MEB basarak dağıtmaya başladı. 24 milyona yakın yardımcı kaynak kitabını ücretsiz ulaştırdık. Yıl sonuna kadar 100 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz. Uluslararası veriler gerekse attığımız adımlar bize şu gerçeği hatırlatıyor. Türkiye 19 yılda attığı devasa yatırımlar ile eğitim ile ilgili eksik altyapısını hemen hemen tamamlamıştır. Artık yapmamız gereken eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunu sizler başaracaksınız.