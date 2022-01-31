Bergama’da rekor maaş artışı

Hizmet-İş Sendikası ile yapılan toplu sözleşmesi ek protokolü ile Belediye Şirketleri Bakırçay işçilerine yüzde 50, Beta işçilerine yüzde 40 ve kadrolu işçilere yüzde 30 zam yapıldı. Rekor zamlar ile sevinen işçiler, ek protokol imza töreninde Başkan Koştu'yu, 'En Büyük Başkan Bizim Başkan', 'Adam Gibi Adam', 'Allah Sizden Razı Olsun, Sizi Başımızdan eksik etmesin' sloganları ve alkışlarla karşıladı. Böylece Kadrolu işçilerin en düşük maaşı 8.298,00 TL. Beta şirketi işçilerinin en düşük maaşı 6.960,00 TL. ve Bakırçay şirketi işçilerinin en düşük maaşı 5.340,00 TL. oldu. Başkan Koştu, "Emekçinin, alın teri ile kazananın, çalışanın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

İŞÇİLER: "19 YILDA İLK DEFA YÜZÜMÜZ GÜLDÜ"

Ek Protokol imza töreninde söz alarak konuşan Bakırçay Şirketi bünyesindeki işçiler, ilk defa önemsendiklerini hissettiklerini söyledi. 19 yıldır belediyede çalıştığını söyleyen bir işçi, "Bakırçay bünyesinde çalışıp ilk defa böylesi güzel bir zam oranını Hakan Başkanımızdan gördük. Ayrıca yine bize toplu iş sözleşmesi yapıp, senede dört kez gıda kolisi yardımı yapılmasına onay veren bir başkanımız oldu. Daha önce Kadrolu ve Betalı işçi arkadaşlarımız gıda yardımı alırken, biz gıda kolisi alamıyorduk. Başkanımız sayesinde gıda kolisi de almaya başladık. Kendisine çok teşekkür ederiz" dediler.

BAYRAM HAVASINDA İMZA TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete yaptığı zam oranının ardından, enflasyona işçilerini ezdirmemek üzere harekete geçen belediyelerden birisi olan Bergama'da gelen rekor zam, işçiler tarafından bayram havasında karşılandı. Belediye Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda düzenlenen ek protokol imza törenine Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Hak-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Memduh Çoban, sendika işyeri temsilcileri ve işçiler katıldı.

BAŞKAN KOŞTU; "ÇALIŞAN ÜRETEN İŞÇİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada enflasyonist baskılar oluştuğunu ve Türkiye'nin de bu durumdan etkilendiğinin altını çizen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tüm Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sorunlar neticesinde enflasyonist baskıyı ülkemiz de hissetmeye başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete yaptığı zam ve alınan önlemlerle çalışan işçi ve memur kesimin ücretlerinde hem kamuda hem özel sektörde önemli iyileştirmeler yapıldı. Bizde halen yürürlükte Toplu İş Sözleşmemiz olmasına rağmen, belediyemizde yetkili olan Hizmet-İş Sendikasının talebi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ek protokol ile ücretlere ve nakdi olarak verdiğimiz sosyal haklarla işçimizin yüzünü güldürecek zamları yaptık. Alın teri ile bu ücreti kazanan işçilerimize ve ailelerine hayırlı ve bereketli olsun. Emeklerinin karşılığını güle güle harcasınlar" dedi.

BAŞKAN KOŞTU: "İŞÇİMDEN İŞİNE DÖRT ELLE SARILMASINI İSTİYORUM"

Belediye işçilerine, 'Ücret adaletsizliğini bitireceğiz' diye bir söz verdiklerini hatırlatan Başkan Koştu, "Şimdi bunun için gerekli adımları atıyoruz. Sahada olan, Bergama'mızın çöpünü, parkını temizleyen, yağmur çamur demeden, dinlenmeden hizmet üreten işçimizin alın terlerini yerde bırakmamak için elimizden geleni yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Gelecekte çok daha iyi toplu sözleşmeleri yapacağımıza inanıyorum. Çalışan işçimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bende işçilerimizden işlerine dört elle sarılmalarını, cadde ve sokaklarımızı pırıl pırıl yapmalarını istiyorum. Birlikte hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edelim" dedi.

SENDİKA BAŞKANI ŞİMŞEK: "İŞÇİMİZİ SEVİNDİREN BAŞKANIMIZ KOŞTU'YA TEŞEKKÜRLER"

İmza töreninde bir konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi'ne iyileştirme talebine olumlu cevap veren ve ek protokol yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya sendika ve işçiler adına teşekkür etti. Başkan Koştu'nun her zaman işçilerin yanında durduğunu konuşmasında ifade eden Sendika Başkanı Şimşek, "İşçi dostu başkanımıza çok teşekkür ederiz. Özellikle Bakırçay şirketinde çalışan ve yıllardır mağdur edilen işçilerin sorunlarını olumlu tavır sergileyip çözen Belediye Başkanımız Hakan Koştu işçilerimizin yanında durduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.