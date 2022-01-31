CHP’li Öztrak’tan İYİ Partili Ağıralioğlu’nun ’oy’ açıklamasına yanıt: Farklı değerlendirmeler olabilir

"HEPİMİZİN FARKLI DEĞERLENDİRMELERİ OLABİLİR"

İttifak olarak herkesin özgürce fikirlerini ifade etmesi için mücadele ettiklerini belirten Öztrak, "Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz" diye konuştu.

"BOŞUNA SÖYLEMİYOR"

Açıklamalarına devam eden Öztrak, "Genel başkanımız helalleşmek için toplumun barışması, kucaklaşması için 'Ben ateşten gömleği giydim' diye boşuna söylemiyor. Biz bu ülkede kavgayı bitirmeye talibiz." dedi.