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Giriş Tarihi: 31.1.2022 15:41

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeriye ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 FETÖ şüphelisinden 1’i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeriye ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlen operasyonda, bir ihraç emniyet personeli, 3 askeri okul öğrencisi ve görevden uzaklaştırılan bir askeri personel gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 FETÖ şüphelisinden 1 şüpheli tutuklandı.

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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
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