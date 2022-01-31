FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeriye ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlen operasyonda, bir ihraç emniyet personeli, 3 askeri okul öğrencisi ve görevden uzaklaştırılan bir askeri personel gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 FETÖ şüphelisinden 1 şüpheli tutuklandı.