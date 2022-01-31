Kar 50 CM’yi aştı! Yol trafiğe kapandı...

Akseki'de dün saat 23.00 sıralarında başlayan yağış sonrası ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10, 1825 metre rakımlı Alacabel'de ise 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, trafik akışında aksama olmaması için çok sayıda iş makinesiyle yolda biriken karları temizledi, tuzlama yaptı.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, yolu kullanacak sürücülerden yanlarında zincir bulundurmalarını istedi. Alacabel'den TIR'ların geçişine izin vermeyen trafik ekipleri, ağır vasıta sürücülerini dinlenme tesislerine yönlendirdi.