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Giriş Tarihi: 31.1.2022 15:05

Kar 50 CM'yi aştı! Yol trafiğe kapandı...

Kar 50 CM’yi aştı! Yol trafiğe kapandı...

Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya yolunda yeniden kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 50 santimi bulduğu, 1825 rakımlı Alacabel'de TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

Akseki'de dün saat 23.00 sıralarında başlayan yağış sonrası ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10, 1825 metre rakımlı Alacabel'de ise 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, trafik akışında aksama olmaması için çok sayıda iş makinesiyle yolda biriken karları temizledi, tuzlama yaptı.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, yolu kullanacak sürücülerden yanlarında zincir bulundurmalarını istedi. Alacabel'den TIR'ların geçişine izin vermeyen trafik ekipleri, ağır vasıta sürücülerini dinlenme tesislerine yönlendirdi.

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Kar 50 CM'yi aştı! Yol trafiğe kapandı...
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