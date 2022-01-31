Katırcıoğlu: Küçücük çocuk bunu neden söylüyor diye düşünün

AK Parti Kocaeli Milletvekili, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da katıldığı açılış töreninde yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Komisyon Başkanı Vekil Katırcıoğlu, "Cumhurbaşkanımız tarafından Trabzon'da yatırım bedeli 2 milyar 309 milyon lirayı geçen 95 eser ve hizmetin resmi açılışı yapıldı. Trabzon'a son 19 yılda yapılan yatırım bedelinin 45 milyar TL'yi bulan bu törende anlık gelişen bir olay muhalefet tarafından her şeyin önüne geçirilmek, hizmet ve yatırımlar gölgelenmek isteniyor." dedi.

Video kayıtlarına dikkat çeken Katırcıoğlu, "Açıkça görüldüğü üzere tören alanında bir çocuk uzun süre ağlayıp, Cumhurbaşkanımıza seslenmesi üzerine kurdela kesimi sırasında sahneye alınıyor. Yine burada konuşmak isteyince mikrofon uzatılıyor. Bu sırada söylediği sözler sanki kurgulanmış gibi Cumhurbaşkanımız hedef yapılıyor." diye konuştu.

Katırcıoğlu; "Çocukları zorla dağa kaçıranlara, silahlandıranlara, kadınlara tecavüz edenlere, bu çocukları istismar edenlere sesi, soluğu çıkmayanlar şimdi ortaya çıkıp bağırıyor. Kişi, kendinden bilir işi demişler. İşleri güçleri kurgu olduğundan, bu olayı da kendi işleri gibi görüp, bu çocuğun bir anda söylediği sözlere sarılıp, Cumhurbaşkanımızı yıpratmaya çalışıyorlar. Oysa küçücük bir çocuk bile neden bunları söylüyor düşünmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.