Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti, arkadaşının paylaşımı yürekleri burktu

Kaza, 21 Ocak günü Gazipaşa-Alanya D 400 kara yolunda meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa ilçesi istikametine seyir halinde olan Ali Y. (37) yönetimindeki tır, arıza yaptığı için yolun sağ şeridinde park halinde duran, Ferdi G.'ye (29) ait otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobil, o esnada yoldan geçen Yasin A.'nın yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpışmıştı. Yolcu otobüsüne çarpmasıyla duran otomobil içerisinde bulunan Ferdi G. ve yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Bayram Ali Gözüküçük ağır yaralanmıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Ferdi G. ve Bayram Ali Gözüküçük hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Bayram Ali Gözüküçük'ün sağlık durumunun kötüye gitmesiyle yoğun bakıma alındı. 18 yaşındaki talihsiz gencin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken acı haber geldi. Gözüküçük, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

"SEN GÜÇLÜ ADAMSIN, KALK GEL KARDEŞİM"

18 yaşındaki genç için bir arkadaşı, tedavi süreci devam ederken yürekleri burkan paylaşım yapmıştı. Yürekleri dağlayan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kardeşim sen güçlü adamsın. Kalk gel kardeşim. Gel yanımıza."