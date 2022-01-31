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Giriş Tarihi: 31.1.2022 23:21

Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti, arkadaşının paylaşımı yürekleri burktu

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti, arkadaşının paylaşımı yürekleri burktu

Antalya’da otomobil, tır ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki genç 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. Tedavi süreci devam ederken bir arkadaşının, “Kardeşim sen güçlü adamsın. Kalk gel kardeşim. Gel yanımıza.” ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşım yürekleri dağladı.

Kaza, 21 Ocak günü Gazipaşa-Alanya D 400 kara yolunda meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa ilçesi istikametine seyir halinde olan Ali Y. (37) yönetimindeki tır, arıza yaptığı için yolun sağ şeridinde park halinde duran, Ferdi G.'ye (29) ait otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobil, o esnada yoldan geçen Yasin A.'nın yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpışmıştı. Yolcu otobüsüne çarpmasıyla duran otomobil içerisinde bulunan Ferdi G. ve yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Bayram Ali Gözüküçük ağır yaralanmıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Ferdi G. ve Bayram Ali Gözüküçük hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Bayram Ali Gözüküçük'ün sağlık durumunun kötüye gitmesiyle yoğun bakıma alındı. 18 yaşındaki talihsiz gencin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken acı haber geldi. Gözüküçük, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

"SEN GÜÇLÜ ADAMSIN, KALK GEL KARDEŞİM"

18 yaşındaki genç için bir arkadaşı, tedavi süreci devam ederken yürekleri burkan paylaşım yapmıştı. Yürekleri dağlayan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kardeşim sen güçlü adamsın. Kalk gel kardeşim. Gel yanımıza."

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Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti, arkadaşının paylaşımı yürekleri burktu
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