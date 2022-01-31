Kocaeli rehavete kapıldı! 30 kişi karantina ihlali yaptı

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli genelinde denetim ve kontroller hız kesmeden devam ediyor. Kocaeli Valiliği tarafından, her hafta düzenli olarak yapılan yazılı açıklama ile, Kocaeli genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerin yanı sıra, verilen hizmetlere ait rakamlar da kamuoyu ile paylaşılıyor.

30 KARANTİNA İHLALİ



Valiliğin 24 Ocak ile 30 Ocak arasında gerçekleştirilen denetim ve kontrollere ait açıkladığı rakamlarda ise, uzun süreden bu yana 5 veya 10 kişiyi geçmeyen karantina ihlalindeki ve Koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri sayısındaki artış dikkat çekti. Son bir haftada karantina ihlali yaparken yakalanan 22 kişiye idari, 8 kişiye ise adli işlem yapıldığı, ayrıca, Covid-19 tedbrilerine uymayan 10 iş yerine idari işlem uygulandığı ifade edildi.

10 BİN 101 KİŞİYE EVDE BAKIM VE SAĞLIK HİZMETİ



Öte yandan Kocaeli'nde son bir haftada Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 535 kişinin talebinin karşılandığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 10 bin 101 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği ifade edildi. Ayrıca 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan iletişim hatları üzerinde gelen 110 talepte yerine getirildi.

42 BİN 942 KİŞİYE KİMLİK SORGULAMASI



COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 17 bin 12 iş yerinin denetlendiği ve bu iş yerlerinden tedbirlere uymadığı tespit edilen 10 iş yerine idari işlem uygulandığı öğrenildi. Ayrıca, Emniyet ve Jandarma birimlerince 24 bin 936 aracın kontrol edildiği ve toplam 42 bin 942 kişiye kimlik sorgulaması yapıldığı öğrenildi.