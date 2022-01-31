Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan: Görevimin başındayım

Bir süredir tedavi gören Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, görevinin başına döndü. Eskisinden daha heyecanlı olduğunu kaydeden Pehlivan, "Merhaba güzel ve büyük Menemen Ailem. Bir süredir devam eden tedavim nedeniyle aranızda olamadım. Bu süre boyunca dualarınızı, ilginizi ve iyi dileklerinizi hep hissettim. Allah hepinizden razı olsun. Şükürler olsun ki rahatsızlığımla ilgili tüm sorunlar geride kaldı. Emin olun şimdi her zamankinden daha sağlıklı ve heyecanlıyım. Bu arada birbirimizi çok özledik biliyorum. Allah hepimizi altından kalkabileceğimiz sorunlarla sınasın. Böyle durumlarda insana en iyi gelen şey sevildiğini ve yalnız olmadığını hissetmesi. Sizlerin benden esirgemediği ilgi ve sevgiyi ben de imkânlarım ve gücüm yettiğince siz Menemenli hemşerilerimden asla esirgemeyeceğim" dedi.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Pehlivan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Böyle bir görevi yürütürken mesele siyaset, siyasetçi ya da siyasi parti olamaz. Tek bir meselemiz var, tüm dünyanın yaşamış olduğu bu zor günlerde Menemen ve Menemenli vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara imkanlarımız elverdikçe kusursuz hizmet edebilmek. Bu bir yılda birlikte yapabildiklerimiz gelecekte başaracaklarımızın teminatı olacaktır. Güzel ilçemizi ve ilçemizin iyi kalpli insanlarını daha güzel günlere kavuşturmak gibi bir iddiamız var. Bütün bu hayallerimizi gerçekleştirebilmek için ihtiyacımız olan azim ve ruh Menemen'de ve Menemenlilerde fazlasıyla mevcut. Şimdi sıra bu potansiyeli bilgili, birikimli ve deneyimli kadrolarımızla ortaya çıkarıp, ilçemizin menfaatine uygun olarak işlemektir. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Saygı ve sevgilerimle. Kalın sağlıcakla."