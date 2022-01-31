PKK’nın kaçırdığı çocuk örgütün iç yüzünü anlattı

TERÖR
örgütünün 14 yaşındayken dağa kaçırdığı ve geçtiğimiz aylarda örgütten kaçarak teslim olan terörist, yaşadıklarını anlattı. PKK'dan kaçarak kurtulan Suriye
uyruklu çocuk, yapılan mülakatta, 12 yaşındayken babasının vefat ettiğini söyledi. Zorla örgüte alınan çocuk, kamplarda bazı sözde yöneticilerin örgüt üyesi kadınlarla birlikte olduğunu anlattı. Örgütün çocukları ailelerinden kopardığının altını çizen çocuk, "Bize, eğitim sonrası özgür sünüz dediler. Ancak kampa bir kere giren bir daha asla çıkamadı. Kaçmak isteyenleri vurdular. Türkiye'nin en büyük düşmanımız olduğunu söylediler" dedi.