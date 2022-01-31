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Giriş Tarihi: 31.1.2022 18:00

Şanlıurfa’nın iyiliğe açılan kapısı: "10 bin ihtiyaç sahibinin ihtiyaçlarını karşılıyor"

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’nın iyiliğe açılan kapısı: 10 bin ihtiyaç sahibinin ihtiyaçlarını karşılıyor

Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu 'Sosyal Market’ten her ay 10 bin ihtiyaç sahibi vatandaş faydalanıyor. Yardımlaşmayı market alışverişiyle geliştiren Büyükşehir Belediyesi, market içerisinde uygulamaya koyduğu puanlama sistemi ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Şanlıurfa'da yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında evlere kadar yardım kolileri ulaştıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bunun yanında koordinesindeki Sosyal Marketten de aylık 10 bin kişi faydalanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yardımlaşmayı market alışverişi konseptine uygun bir şekilde vatandaşlara ulaştırıyor. Puan sistemi ile yapılan market alışverişinde vatandaşların ihtiyaçları ön planda tutuluyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, puanlarına göre içerisinde temel gıda malzemelerinin yanı sıra temizlik ürünleri, kırtasiye malzemelerinin de bulunduğu Sosyal Marketten kartlarına yüklenen puanlarla alışveriş yapıyor.

Ev ve temel ihtiyaçlarını Sosyal Marketten karşılayan vatandaşlar, bu hizmeti Şanlıurfa'ya kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler.

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Şanlıurfa’nın iyiliğe açılan kapısı: "10 bin ihtiyaç sahibinin ihtiyaçlarını karşılıyor"
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