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Giriş Tarihi: 31.1.2022 18:53

Semra Güzel’e 2 gün ek savunma süresi verildi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Semra Güzel’e 2 gün ek savunma süresi verildi

HDP Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından görüşülmeye başlandı.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can Başkanlığı'nda toplanan ve başında foto muhabirlerinin fotoğraf çekimine müsaade edilen komisyon daha sonra basına kapalı gerçekleştirildi.

Ramazan Can, yaklaşık 1 saat süren komisyonun sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sürecin normal şekilde ilerlediğini ve komisyonun Çarşamba günü saat 14.00'te tekrar toplanacağını açıkladı. Çarşamba günkü oturumda Güzel'in yerine bir başka milletvekilinin savunma yapabileceğini ifade eden Can, "Biz resmi tebligatımızı yaptık. Hem TBMM internet adresinden hem de bizzat danışmanına elden tebligatı yapılmıştır. Savunma hakkı kutsaldır. Çarşamba günü saat 14.00'te Hazırlık Komisyonu üyesi olmayan bir milletvekilini görevlendirerek yetki verirse kendisini dinleyeceğiz, savunmasını alacağız." dedi.

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Semra Güzel’e 2 gün ek savunma süresi verildi
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