SON DAKİKA: Körfez’de yeni dönem! Başkan Erdoğan’ın kritik BAE ziyaretinin tarihi belli oldu...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Bahreyn'in başkenti Manama'da Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Salman Bin Hamad Al Khalifa ile görüştü. Çavuşoğlu daha sonra önemli açıklamalarda bulundu.

KRİTİK BAE ZİYARETİ 14 ŞUBAT'TA

Çavuşoğlu, Körfez'de başlayan yeni döneme ilişkin yaptığı değerlendirmede, Başkan Erdoğan'ın 14 Şubat'ta BAE'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Çavuşoğlu, Mısır ile sürecin devam ettiğini, gelişmelerin olumlu olduğunu belirtti.

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bahreyn'de! | Video

SUUDİ ARABİSTAN İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ile de ilişkilerin eski seviyesine dönmesini beklediklerini, hatta daha iyi bir seviyeye de ulaşabileceğini aktardı.