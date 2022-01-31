SON DAKİKA: Kabine Toplantısı başladı! Masada kritik konular var...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik toplantı, saat 15.30'da başladı.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ İLK KEZ KATILACAK

Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ koltuğu devralmıştı. Bozdağ, Adalet Bakanı olarak bugün yapılan Kabine Toplantısı'na ilk kezkatıldı.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİ MASADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizinde topa girmiş, arabulucu olmayı iki tarafa da teklif etmişti. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i görüşmeye çağırmış, Putin de bu ziyaret teklifini kabul etmişti. Kabine'de Erdoğan'ın Putin ile yapacağı kritik görüşme ele alınan öncelikli konular arasında yer alıyor.

Başkan Erdoğan, krizin diğer tarafı Ukrayna'ya da 3 Şubat tarihinde bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile basın toplantısı düzenleyecek, dünyanın gözü bu görüşmede olacak.

Türkiye'nin iki ülke arasında krizin çözümüne yönelik girişimlerinin nasıl sonuç vereceği dünya kamuoyunca merak edilirken, Kabine bu iki görüşme üzerine yoğunlaşıyor.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde yer alıyor. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum da görüşülüyor.

DOĞU AKDENİZ, LİBYA, SURİYE...

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nun, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri de ayrı bir başlık altında ele alması bekleniyor. Bu bağlamda, Bölgede doğal gaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendiriliyor. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de masada... Ayrıca bölgede doğal gaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendiriliyor.

Yine Suriye ve Libya'daki son gelişmeler hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu bilgilendirilecek. Milli Savunma Bakanı Akar bu konudaki son durumu aktaracak.