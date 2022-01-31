Yabancı devlet kapısında iktidar aramak demokrasimiz için tehlikeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Trabzon
'da AK Parti
İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz. AK Parti'nin ulaştığı seviyeye muhalefetin hayalleri bile yetmiyor.
Biz proje üretirken, icraat yaparken onlar sadece iftira peşinde koşarak yalan saçıyor. Biz icraat yaparken, onlar sadece iftira peşinde koşuyor. Yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazıyorlar. Milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için görevlendirilen büyükelçilerin muhalefetçe arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye
'nin bağımsızlığı adına vahim.
Kimin nereye, nasıl oturacağı kavgası veriyorlar. CHP'li belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık hat safhaya çıkmışken, asılsız iddialarla yatırımlarımızı engellemeye çalışıyorlar.
Akçaabat Halk Kütüphanesi önünde de otobüs üzerinden vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Türkiye için hiçbir hayali, hedefi, projesi olmayanları, imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışanların oyunlarını bozmalıyız. Ruhları tek parti faşizminden bir adım öteye geçememiş muhterislerin ülkemizin kazanımlarını birer birer yok etme çabalarına seyirci kalmayacağız" dedi.