Yürüyemez dediler, tekrar yürümeye başladı

Yaklaşık 1 ay önce belindeki rahatsızlık ve yürüyememe şikâyeti ile doktora başvuran 90 yaşındaki Bekir Taşçı başarılı bir ameliyat sonrası ağrısız adım atmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ameliyat hakkında bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Serkan Atasoy zor ama başarılı bir operasyon olduğunu belirterek, "Hastamız bel kırıklığı ve yürüyememe şikayeti ile müracaat etti. Yapılan muayenesi sonucu Belinde omur kırığı, ileri derecede omurilik kanal daralması, kireçlenme ve fıtık olduğunu tespit ettik. Yaşı nedeniyle riskli ve zor bir ameliyat idi. Ama ameliyat edilmediği takdirde ömrü sonuna kadar felçli kalıp yürüme imkanı çok zordu, hatta gittiği bazı doktorlar bu riski almak istememişler. Yakınların rızası ile ameliyat edilmesine karar verdik. 4 saat süren zorlu bir ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyat ile beline 11 tane platin koyarak kırık düzeltildi. Yine belindeki kaymayı düzelterek, kireçlenmeyi temizledik. Ameliyatın ertesi gün hastamızı adım atmasını sağladık, daha sonra kısa mesafelerde yürümeye başladı. Allah'ın izni ile daha da iyi olacak kendi ihtiyaçlarını giderebilecek duruma gelecek. Şifayı veren Cenabı Allah'tır, bizler sadece vesile oluyoruz" dedi.

Bekir Taşçı ise, "Umutlarımın tükendiği zaman tekrar hocamın sayesinde kendi ihtiyacımı karşılayacak şekilde adım atacağımdan dolayı mutlu oldum. Beni felç kalmaktan felç kurtaran başta doktorum Serkan Atasoy'a ve ameliyat ekibine, hastane personeline teşekkür ederim, sağ olsunlar, var olsunlar" diye sözlerine ekledi.