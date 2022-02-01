19 yılda 729 bin öğretmen atadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan '15 Bin Öğretmen Ataması Programı'na katıldı, genç öğretmenlerin atama heyecanına ortak oldu. Erdoğan, konuşmasında eğitimle ilgili önemli mesajlar verdi.
DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİ ÖĞRETMEN SAYILARINI KORUYAMADI:
2002'de göreve geldiğimizde Türkiye'yi üzerinde yükseltmeye söz verdiğimiz 4 sütundan ilki eğitimdi. Hazırladığımız bütçede en büyük payı daima eğitime ayırdık. 2002'de Milli Eğitim bütçesi sadece 7.5 milyar lirayken, 2022'de bu rakam yükseköğretim dahil 274 milyar lirayı aştı. Derslik sayımızı ise 343 binden 607 bin seviyesine taşıdık. Ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumları ile donattık. Öğretmenlerimize mesleklerini huzuru kalp ile yapabilecekleri en geniş imkânları sağlamak için özel çaba harcadık. Salgın döneminde Türkiye sadece sağlık hizmetleriyle değil, eğitime erişim konusundaki hassasiyeti ile öne çıkmış, diğer ülkelere fark atmıştır. Dünyanın birçok ülkesinin mevcut öğretmen sayılarını dahi koruyamadığı, hatta kimi yerlerde kesintiye gittiği bir dönemde biz yeni öğretmen alımlarımızı sürdürüyoruz. Sadece son 2 yılda 77 bin 572 genç öğretmenimizi okulları ve öğrencileri ile buluşturma başarısı gösterdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz 15 bin atama ile birlikte son 19 yılda toplam 729 bin 487 öğretmenimizin atamasını yapmış oluyoruz. Mevcut öğretmenlerimizin yüzde 73'ü bizim hükümetlerimiz döneminde atandı.
HEDEF YIL SONUNA KADAR 100 MİLYON KAYNAK KİTABI ÜCRETSİZ DAĞITMAK:
Şimdiye kadar 4 milyar adede yakın ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz dağıtmanın gururunu yaşıyoruz. Yardımcı kaynak kitaplarını da öğrencilerimize ulaştırmaya başladık. Öğrencilerimize 2021'de 24 milyona yakın yardımcı kaynak kitabını ücretsiz olarak ulaştırdık. Bu yıl sonuna kadar sayıyı 100 milyona kadar çıkarmayı hedefliyoruz.
EĞİTİMİN KALİTESİNİ SİZLER ARTIRACAKSINIZ:
Türkiye 19 yılda yaptığı devasa yatırımlar sayesinde eğitim-öğretim altyapısındaki eksiklerini hemen hemen giderdi. Bundan sonra asıl odaklanmamız gereken kalite. Bunu artırmayı da siz öğretmenlerimiz başaracaksınız. Çünkü bir eğitim sisteminin çıtasını belirleyen asıl unsur öğretmenler. Sizlerin gayreti ve niteliği arttıkça öğrencilerin kalitesi de yükselecektir.
SALGINDA EĞİTİM SÜRECİNİ ALNIMIZIN AKIYLA ATLATTIK
Her biriniz Anadolu'nun dört bir köşesinde eğitim neferi olarak yerinizi alacak, milletimize hizmetlerin en ulvisini sunacaksınız. Salgına rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk. Eğitim öğretim yılının ilk dönemini salgına rağmen başarılı bir şekilde tamamladık. Yüz yüze eğitim konusundaki duruşumuzu milletimiz takdirle karşıladı. Öğretmenlerimizin gayretleri, velilerimizin tedbirleri ve öğrencilerimizin kurallara uyması sayesinde okullarımızı açık tuttuk. İkinci dönemi de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağız. Bu kritik süreci hep birlikte alnımızın akıyla atlattık.
AYBÜKE VE NECMETTİN'İ UNUTMADI
Bizim Aybükelerimiz oldu, onlar şehadete yürüdüler, bizim Necmettin öğretmenlerimiz oldu, onlar şehadete yürüdüler. İnanıyorum ki, şu anda Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen bu şerefle ebedi âlemde cennetle müjdelenen kişiler arasında yerlerini aldılar. Ülkemizin dört bir köşesindeki kalbi kıpır kıpır çarpan o güzel yüzlü çocuklar artık sizlere emanet. Sizler sınıflarınızda evlatlarımıza sadece eğitim vermeyeceksiniz, sizler gözleri ışıldayan çocuklara sadece bilgi de aktarmayacaksınız. Her biriniz aynı zamanda duruşunuzla, davranışınızla, sözlerinizle, taşıdığınız değerlerle, kısaca her halinizle onlara örnek olacaksınız. Bir taraftan bilgilerinizle körpe dimağları tıpkı bir gergef gibi işleyecek, diğer taraftan da hâl dilinizle onların karakter gelişimlerini destekleyeceksiniz. Sizden öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli, üretken ve sorumlu fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz.
ÖĞRETMEN BAŞINA ÖĞRENCİ SAYIMIZ OECD SEVİYESİNDE
Yüzde 60'ı 40 yaşın altında olan genç ve dinamik öğretmen kadrosuna sahibiz. Öğretmen yokluğu sebebiyle 40-50 öğrencinin aynı sınıfı paylaştığı bize yakışmayan o kötü manzaralara son verdik. Yaptığımız öğretmen atamaları sayesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında OECD ortalamalarını yakaladık, hatta kimi alanlarda geçtik.
KARAMSARLIK AŞILAYARAK SABOTE ETMEYE ÇALIŞTILAR
Kimi çevrelerin haksız, mesnetsiz, abartılı eleştirilerine maruz kaldık. Sürekli karamsarlık aşılayarak, öğretmen ve öğrencilerimizin yüreklerine korku salarak süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayali bilgilerle, sosyal medyada insanımızı yanlış yönlendirmeye çabaladılar. Bunlara rağmen öğrencilerle okulları arasına kimsenin, hiçbir bariyerin girmesine müsaade etmedik.
SAPKIN İDEOLOJİYE KAPTIRACAK TEK EVLADIMIZ YOK
Son yıllarda yaşadıklarımız bize en büyük tehlikenin nesillerin çalınması, evlatlarımızın terörün ve marjinal ideolojilerin vahşi dişleri arasında kaybolması olduğunu göstermiştir. Millet olarak hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz.
EĞİTİMCİLERİN MAAŞLARINI EN ÇOK İYİLEŞTİREN ÜLKEYİZ
Avrupa'da son 19 yıl içinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye. Avrupa'da Öğretmenler Raporu'na göre öğretmenler için Avrupa'da zorunlu ders saatinin en düşük olduğu ülke Türkiye. OECD verilerine göre Avrupa'da öğretmenlerin yüzde 50'si işte stres yaşadıklarını belirtirken bu oran bizde yüzde 20'lerde.