AİHM’e başvuru süreci 4 aya indirildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru süresinde önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS'ye) Ek 15 No'lu Protokol, iç hukuk yollarının tüketilmesi çerçevesinde alınan iç hukukta nihai karardan sonra mahkemeye başvuruda bulunmak için süre sınırını 6 aydan 4 aya indirildi. Bu yeni 4 aylık süre sınırı 1 Şubat 2022'de yürürlüğe girdi. Zaman sınırı yalnızca 1 Şubat 2022'de veya sonrasında iç hukuktaki nihai karara ilişkin başvurular için geçerli olacağı belirtildi. Zaman sınırı değişikliğinin Avrupa Konseyi'nin 47 üye devleti tarafından kabul edildiği kaydedildi.