Aynı istikamette çarpıştılar: 3 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Körfez İlçesi Sevindikli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul istikametine seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki araç ile Z.B. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışan her iki otomobil de, çarpışmanın şiddeti ile yol üzerinde savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araç sürücüsü S.Ş ve araç sürücüsü Z.B. ile yanında yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen yolcuyu sıkıştıkları yerden çıkartarak 112 Ekiplerine teslim etti. Ambulanslara alınan 3 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobiller ise çekiciler ile yoldan kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.